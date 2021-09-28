員工疏忽處理回收物被辭退　「綠在天后」營運團體遭扣月費

本港回收量長期不達標。環境保護署今日(28日)表示，近日接獲公眾投訴，指1間由該署委託非牟利團體營運的回收便利點有員工涉嫌疏忽處理回收物。署方隨即展開調查及嚴肅跟進，並已根據營運合約暫停發放該回收便利點8月份的服務月費，並將會按合約扣減月費，以作懲處。有關營運團體亦已經即時辭退涉事員工，並對相關員工作出停薪處分。

涉事團體為「綠在天后」的「121C回收社」，該團體於今晚在社交平台發表「道歉啟事」稱願意接受處分，並指出事緣有員工因擔心工場地方有限，而回收物又未能短時間內被下游回收商接收，導致需要長時間阻街而引來投訴，一時情急，竟把部分回收物送去垃圾站。他們認為相關做法嚴重有負大眾期望，故已呈交詳細報告給環保署，同時會落實改善措施，包括為大量回收物交易引入預約制度，並再三提醒員工必須妥善處理市民交來的回收物，確保日後不會重蹈覆轍。

該營辦商亦曾營運「綠在區區」前身的社區回收中心，惟被揭其回收量不達標，其中包括位於西營盤的回收中心，其合約列明每月須要回收10.9噸塑膠，惟在2016至18年期間只回收了188.9噸塑膠，即平均每月回收5.25噸，只達目標量48%，是眾多回收中心中最低；另位於灣仔區和南區的2個回收中心，在塑膠回收量上同樣只達目標的55%和74%，均不達標。雖然政府在合約上列明若不符合最低回收量，政府可根據條款扣減營辦團體的服務費，但據指有未有達標的回收中心仍獲續約。

環保署接獲的投訴，主要涉及某回收便利點有員工把回收物不當棄置，經調查後，確定有關營辦團體有員工，曾在8月中的1次事件中未有根據營運合約妥善處理部分回收物。

環保署指對事件感到遺憾，並已向所有社區回收網絡營運團體重申，必須確保所有回收物得到妥善處理。針對這次事件成因，部分由於回收便利點的工場缺乏足夠空間及能力應付公眾在短時間內交來的大量回收物，該署已建議所有營運團體為接收大量回收物實施預約制度，有助回收便利點與市民能適時妥善處理相關回收物。

目前環保署的社區回收網絡「綠在區區」共有100多個回收點，由非牟利組織營運。自2015年開展首個項目以來，是次為首次發現營運團體有此類不當處理回收物。