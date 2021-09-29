十.一可領第2期消費券　7成市民用八達通　超市購物最受歡迎

消費券熱潮未止，本周五(10月1日)即將派發第2期消費券，使用八達通領取消費券的市民佔整體70%，如用八達通申請即可於當日獲得第2期共2,000港元的消費券。八達通公布指，因應第1期消費券帶動購物氣氛，截至9月19日，八達通日均零售交易金額及日均交易筆數是今年以來的2倍及1.5倍，更有逾70%市民已使用逾2,000港元，反映在消費券使用完畢後，以八達通作消費模式的使用意欲仍然高企。而利用八達通作支付平台的商店亦多了3萬間，對比上年度7至8月沒有消費券時期的商戶多了4至5倍，其中以超市購物、個人護理用品店、餐飲的消費最受市民歡迎。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，自消費券開始派發以來，市民的消費意欲明顯大增。由8月1日起，八達通錄得的使用數目持續高企，相信直到本周五派發第2期消費券仍然有效。加上現時八達通與超過150個商戶合作，發放逾300款電子優惠券，讓市民可於八達通的手機應用程式上使用，目前已有超過400萬次下載。

李又指，在過去數月，有中高檔商店亦新增使用八達通作支付平台，包括珠寶金飾、酒店餐廳、大型電子產品連鎖店等，不過在3萬間新增商店中，仍以中小企為多，佔70至80%，甚至一些網店亦有加入，她相信使用八達通作網購會成為未來趨勢。截至8月底，共有逾13萬個支付點可使用八達通。

至於透過支付寶香港領取消費券的市民則較多購買中高金額商品。當中最受市民歡迎的第一位為電子產品，8月交易金額升10倍；之後順序為美妝珠寶及運動美容等，8月交易金額分別上升6.2倍及3倍。