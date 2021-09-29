鋼琴導師墮網戀投資騙案　花光自己和家人儲蓄失905萬

網上情緣投資騙案呃極都有，警方今年首7個月接獲的345宗相關騙案，涉款1.81億港元，損失金額最多、年紀最大及最細的受害人均為女性。失財最多的受害人為一名鋼琴導師，月薪只有數千元，但誤信騙徒的甜言蜜語，用盡自己和退休家人的儲蓄進行所謂的投資，最終人財兩失，損失多達905萬港元。

商業罪案調查科總督察顏凱欣表示，該名鋼琴導師去年經社交網站Instgram認識騙徒，隨即墮入愛河，短短數日後，騙徒就游說事主投資貴價金屬產品，聲稱有內幕消息必定賺錢，事主不虞有詐，經對方提供的連結下載一個應用程式，於去年11月2日至12月31日期間，先後27次轉款到20個指定本地銀行戶口。該虛假應用程式一直顯示有獲利，直至今年1月初，事主想提取有關款項時，該應用程式的服務員指示她充值至65萬美元才能領款，事主始發現中招。

年紀最大的受害者則為70歲家庭主婦，她經專為基督徒而設的交友程式認識騙徒，雙方成為戀人後，騙徒游說她投資，她遂將13.3萬港元轉帳至3個戶口，其後未能提款始醒覺被騙。

至於年紀最小的受害人僅17歲就讀中六，今年5月與騙徒在社交平台認識後，騙徒隨即要求少女下載虛假投資外匯程式，少女小試牛刀投資800港元，程式顯示成功獲利。騙徒再游說她加碼投資，少女遂再投資3,600港元，程式顯示少女短時間內已賺取9,000美元（折合約7萬港元)。當少女擬提款時，程式要求先付1萬港元印花稅，收款後繼續索款，少女始報警求助，共損失逾1.3萬港元。

顏指出，網戀個案不離三部曲，騙徒先利用不同社交平台，建立自己為「高富帥」形象，以漁翁撒網形式尋找獵物，其後騙徒會以噓寒問暖方式與事主溝通，希望發展成為戀人，得到信任後誘騙她們投資。受害人最初出於信任投資，並從中獲利，實則為騙徒甜頭，當事主大幅投資後，本金和利潤就從此無法取回，對方更會藉詞要求充值、交稅等，要求付費才能獲取戶口結餘，實情亦只是騙局。