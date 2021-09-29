投資騙案今年首7個月按年飆2.7倍　首現盜竊數碼畫作案

疫情下經濟轉差，投資騙案亦急增，單計今年首7個月，警方已錄得725宗相關騙案，總損失金額高達25.2億元，比去年同期的198宗，升近2.7倍。警方表示，騙徒今年主要透過虛假網頁或手機應用程式，以及網戀進行詐騙，前者錄得374宗，涉款2.73億港元，後者則有345宗，涉款亦達1.81億港元。今年更首度發現涉及NFT（非同質化代幣）的盜竊案件，兩宗案件受害人被黑客入侵，盜走數碼畫作及加密貨幣等，損失共約437萬元。

警方今年首7個月錄得725宗投資騙案，較去年同期急升2.7倍，相比去年全年的510宗，已高出42%；當中成功拘捕124人，涉及46宗相關案件。今年首度發現涉及NFT的盜竊案件，網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽解釋，NFT為新興的虛擬資產，代表着特定資訊如數碼畫作、圖像、影音、短片和動畫等，經過加密技術存放於區塊鏈之上，只要擁有該NFT的私密鑰，就能持有原本產品。

至於兩宗失竊NFT案件，其中一宗案件受害人為30多歲的公司男董事，今年6月透過網上拍賣獲得9幅NFT畫作，總值93萬，然而，他兩個月後誤入一個釣魚網站，網站聲稱有抽獎活動，得獎者可獲10件NFT藝術品，惟該網站被裝惡意程式，其虛擬資產平台隨後被黑客入侵，內裏9幅NFT畫作和2000元加密貨幣被劫走。

另一宗案件的受害人為40歲公司男董事，他於今年5月購入12件、價值280萬元的NFT畫作。惟他本月初透過一間咖啡室的WiFi登入虛擬資產平台後，翌日即發現遭黑客登入該平台，12幅畫作及64萬元加密貨幣遭轉走。上述兩宗案件均未有人被捕。

至於騙徒近期經常運用的虛假網頁或手機應用程式，版面與坊間常見的投資網站或應用程式相似，但顯示的數據和投資產品均屬虛構。該些假應用程式不能從官方網站下載，只能利用騙徒提供的網址或二維碼連結，登入名稱和密碼亦需要輸入對方提供的「出金密碼」或邀請碼，方能進入平台。葉指出，這些騙局其中一個明顯特徵，是要求受害人將本金，不論現金或加密貨幣，投放在指定的銀行戶口或加密貨幣錢包作投資，市民倘遇到相關情況，就要留神。

因以上手法而被騙財的最年長受害人為86歲，他與11名相識人士墮入養老金投資陷阱。葉表示，有人透過通訊程式認識一名基金推銷員，對方提供一個假網站，並推介投資當中的「經濟智慧養老退休基金」，聲稱只要投放900元人民幣，就能日賺3%佣金，介紹新人可賺6元人民幣佣金。該人不虞有詐投資，並介紹其餘11人加入，各人投資2,000至1.8萬元人民幣不等，共折合約12萬港幣。最終，該些款項落入騙徒的內地銀行戶口，騙徒亦去如黃鶴，受害人始知上當。