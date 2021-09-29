馬鞍山八旬翁遭斬甩雙指命案　男鄰居被控謀殺今日提堂

馬鞍山恆安邨恒山樓發生的謀殺案，警方昨日（28日）暫控一名35歲男子一項謀殺罪。案中一名84歲男子死亡。案件今日（29日）上午在沙田裁判法院提堂。

案發在本周一(27日)下午1時許，現場為馬鞍山恆安邨恒山樓19樓一單位，姓黃（84歲）男住戶外出買報紙後返家。詎料他返抵家門前近後樓梯位置時，一名男鄰居突然打開門走出，不發一言揮菜刀向其劈下，黃翁本能舉手格擋，其中一隻的拇指及食指慘遭斬甩，身體多處亦被斬傷。黃翁遇襲時曾大叫「點解要斬我呀？」兇徒其後奪路逃去。

適時，同樓層一名男鄰居聽到叫聲後，走出屋外查看，赫見黃翁倒臥地上受傷，於是致電報警。救護員接報趕至時，黃翁情況急轉直下，並陷入昏迷，不省人事，地上有血漬。救護員隨即將他連同兩隻斷指，送往沙田威爾斯親王醫院搶救。可惜，黃翁延至當日下午2時14分證實傷重不治。

衝鋒隊警員到場後，攜帶盾牌及爆破工具登樓，並在大廈內及附近一帶搜捕兇徒。警方亦圍封大廈調查，向住戶了解事發經過，又向黃翁家人查詢案發起因。其後，一名男子自行到威爾斯親王醫院求醫，聲稱思緒混亂。駐院警員發現他身上有血漬，懷疑他與案有關，於是拘捕該名姓何（35歲）男子。

據悉，疑兇與姓陳（68歲）母親同住，當時僅他一人在家，保安員遂通知其母親回家，隨後她被警員帶署助查，疑兇暫未適宜落口供。警員在大廈梯間檢獲兇刀，政府化驗所人員亦到場搜證，案件列作謀殺。沙田警區重案組接手跟進案件。