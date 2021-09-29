疫苗針卡今更新　紙本針卡舊換新需持機票證明　學者轟擾民

因應英國要求入境的非居留權人士，須出示列有出生日期的新冠疫苗接種紀錄(下稱針卡)。港府今日起發出的針卡將增添相關資料，但之前打針的市民若要更換新版紙本針卡，則需提供文件證明即將需要外遊，例如飛機票；新版電子針卡亦只能經「智方便」和「醫健通」程式更換，而不能用「安心出行」程式來更換。學者批評港府換針卡的方式繁複兼擾民，建議簡化。

早前英國公布，由下月4日凌晨4時起入境的非居留權人士，其出示的針卡須列有出生日期，但本港過往發出的針卡均沒有顯示接種者的出生日期。

港府上周五宣布，為配合英國等海外地區入境規定，由今日起發出的針卡將增添接種者的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。但今日之前打針的市民，若要換領已更新資料的紙本針卡，需於離港前兩星期內，攜帶身份證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往社區疫苗接種中心、醫管局普通科門診診所或私家診所辦理手續。

假如已打針者想更換新版電子針卡，只可透過「智方便」及最新版本的「醫健通」手機應用程式查閱及下載。若市民並沒有註冊上述該兩個程式，僅靠「安心出行」手機應用程式來儲存電子針卡，除非其已換領新版紙本針卡，並掃描上面的新二維碼，否則不能更換新版電子針卡。

市民文小姐表示，長者未必懂得註冊並用「智方便」及「醫健通」手機應用程式來更新電子針卡，而新版紙本針卡卻需要出示出行證明才可換領，她對此安排感到費解，認為港府應簡化程序，讓所有人都可以換領新針卡。市民李女士亦認為換針卡手續愈簡化愈理想，又指不少人都是在離境前才取機票，未必能及時憑機票換領新針卡。

香港理工大學專業及持續教育學院講師學者陳偉強認為，有關安排繁複且擾民，其中新版電子針卡對長者而言未必方便換領，他亦不理解為何需出示出行證明才可換針卡，並迫令市民須在指定時間內特意抽空辦理，認為港府應簡化有關程序，讓市民可憑舊針卡換新針卡。