47個指明地方須強檢　包括28間學校爆發上呼吸道感染

政府在昨日(28日)深夜公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處47個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有10個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有9個指明地方被納入強制檢測公告。要強檢的指明地方包括屯門兆麟體育館；彩虹道體育館；石硤尾公園體育館，以及由鴨脷洲(利樂街)開出往鑽石山站671號巴士等。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

由於28間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，就前日（9月27日）公布的其中一個被納入強制檢測公告的指明地方，香港華人基督教聯會真道書院小學部（第一校舍）的指明級別應為拓階二年級（小學四年級）。在2021年9月14日至9月27日期間就讀有關指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於2021年9月29日或之前接受檢測。受檢人士若在9月25日至9月27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。