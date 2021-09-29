Dr.東：兒童逢冬天開學及考試周嘔吐腹瀉　或患腸胃隱疾

小朋友痾嘔肚痛，父母親當然感到心疼，惟相關徵狀可大可小，可能已患上腸胃隱疾，包括功能性腹痛、克隆氏症及周期性嘔吐綜合症。兒科專科醫生提醒，冬天、開學及考試周期是兒童痾嘔肚痛的高發期，提醒家長可循子女大便的形狀、睡眠質素及食欲等情況，盡早識別不尋常的痌嘔肚痛並求醫。

兒科醫生全年常見的病症莫過於小朋友痾嘔肚痛，當中約5至10%的兒童曾經有持續數月或以上的腹痛。兒科專科醫生周中武稱，此徵狀成因眾多，可分急性，慢性及手術所致。其中急性與感染病毒、細菌導致引起腸胃病、尿道感染及肺炎等有關；慢性則與食物過敏、功能性腹痛、腸易激綜合症、炎症性腸病等有關。至於手術與闌尾炎、腸套疊、腸扭轉及腸塞等所致。

其中功能性腹痛是小朋友痾嘔肚痛最常見的問題。周中武稱，此病的腹痛一般不會太嚴重，也不影響孩子健康和生活，而且會隨着成長，其腸胃功能會逐漸成熟而慢慢好轉。要區分是否功能性腹痛，醫生會循驗血、驗大小便以檢視細菌，病毒及發炎指數，也會視乎情況進行腹部超聲波。

除了功能性腹痛以外，導致小朋友痾嘔肚痛的成因，也可能與兒童炎症性腸病有關，例如克隆氏症；要判斷此症，醫生或需使用大腸鏡觀察腸道情況，惟不少父母對此感到卻步，導致部分患者延遲確診。周中武稱，1名年約14歲的病人，因未有接受大腸鏡檢查，延至1年後再會診，病人因長期缺乏營養而骨瘦如柴，更甚是因營養不良而思想混亂，需要使用鼻胃管，慢慢接受營養補給。

周中武稱，克隆氏症成因與遺傳和飲食習慣有關，而且男性比女性多，患者會出現口腔潰瘍、紅斑結節，肛門周邊出現肛裂、瘺管、膿腫等病變。治療的方法主要從飲食着手，患者需要戒掉所有含有添加劑的食物。

除了克隆氏症外，周期性嘔吐綜合症雖然不常見，但其病徵常被家長誤以為小朋友患上腸胃炎，例如反覆發作的典型嘔吐可持續數小時至7天、疲倦、腹痛、口水過多、發作時畏光、非發病時則完全沒有症狀。周中武提醒，如果家族有偏頭痛病史是患此病的風險因素，部分個案病發前會出現先兆，家長可讓孩子先服食藥物，減少症狀帶來的不適和入院情況。

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