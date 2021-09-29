齋派消費券未夠喉　飲食業冀旺季放寬防疫救市

為刺激飽受疫情摧殘的本港經濟，政府分期向合資格市民及新來港人士每人發放5,000港元電子消費券，第2期消費券將於本周五(10月1日)發放，料再為本港市道注入至少126億港元，刺激本港零售及餐飲業。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(29日)在電台節目表示，過去一年有許多食肆結業，形容消費券為「救命符」，惟食肆有約8%、近百億港元的營業額，是來自內地及海外旅客，故內地與香港可順利通關仍對業界十分重要。

黃家和表示，按電子消費券全期推出360億港元計算，若市民使用在餐飲比率超過5成，飲食界將有200億港元收益，相信對業界會有大幫助。他又總結自8月1日推出首期消費券以來，餐飲業營業額上升15%，近期消費券效應雖有所降溫，但相信隨第2期消費券的推出，會再為市況帶來刺激。

除此之外，政府公布放寬D類食肆人數上限由180人增至240人，黃相信有助以小型宴會為主的食肆生意，料營業額可增加3成。他又希望聖誕節等傳統飲食業旺季，政府可在疫情受控下放寬其他防疫限制。

八達通為電子消費券4大支付平台營辦商之一，該公司營業及市務總監李玉兒亦指，第1期消費券發放大致暢順，僅個別客戶以爲消費券會自動存入八達通。她相信大部分市民經已用完第1期消費券，不少客戶期間消費多於2000港元，相信有不少人「加碼」，購買包括家庭電器或電子產品等高額消費。