香港郵政發行兩款中國世界遺產郵票　下月12日起發售

香港郵政今日(29日)宣布，將於10月12日起，發售「中國世界遺產系列第十號：中國南方喀斯特」和「中國世界遺產全系列」為題的兩款郵票小型張及相關集郵品；並於昨日(28日)起率先發售有關中國南方喀斯特的正式首日封，以及中國世界遺產全系列的正式紀念封，售價分別是2港元及10港元。

香港郵政表示，自2012年起發行中國世界遺產系列郵票小型張，展現中國的自然和文化瑰寶，多年來深受歡迎，而今年發行的第十號郵票小型張「中國南方喀斯特」為此系列的最後1款。中國南方喀斯特分布在貴州及廣西等地，包含石林、天坑和溶洞等岩溶地貌，今次的郵票小型張亦展示雲南喀斯特變化萬千的形態，其石林以「雄、奇、險、秀、幽、奧、曠」著稱。

香港郵政亦特別推出嵌有整個系列共10枚郵票的「中國世界遺產全系列」郵票小型張，主題包括萬里長城、麗江古城、中國丹霞、紅河哈尼梯田、大運河、開平碉樓與村落、天壇、左江花山岩畫文化景觀、青海可可西里和中國南方喀斯特。