望后石污水廠承辦商被批失職　李家超：會利用關鍵績效指標監督

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程及其聯營公司，有份承建及營運的屯門望后石污水處理廠醜聞不斷，審計署年中發表的報告書狠批承辦商表現欠佳。政務司司長李家超今早（29日）在立法會表示，渠務署已採取額外監察措施，確保承辦商遵守與設施物料相關的合約規定，並會利用關鍵績效指標監督。

審計署報告指出至少3項問題，包括排放的污水樣本中部分被驗出大腸桿菌含量偏高、混凝土保護塗層過早損蝕、紫外光消毒設施的自動清潔系統未能完全運作等。

李家超回應帳委會報告指渠務署已採取多重措施，包括加強監察混凝土保護塗層的效能表現，並與本港大學合作進行混凝土保護塗層損蝕調查，找出問題根源。就營運方面，署方亦會將承辦商工作表現，適當記錄及反映在季度表現評核報告。他指署方會加強建造及營運團隊雙方協調工作，令修正工作盡快完成。

另外，該份審計報告亦指出負責貨物查驗的漁護署，有86%的查驗情況沒有記錄在系統。至於在事後抽查工作方面，由本來每年的5%，被揭減至0.1%至1.4%。李表示，漁護署已更新內部指引，如將檢驗比率訂為查驗報告必須填寫項目，及增加抽查報告的次數，以加強對前線人員的監督。