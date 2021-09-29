鄧炳強：民陣解散不等同刑責消失　當局會持續收集情報

前年反對修訂《逃犯條例》風波期間發起多場遊行的民間人權陣線(民陣)已宣布解散，保安局局長鄧炳強指組織及成員的刑責不會就此消失，局方會持續留意有關人士的行動作情報工作，亦會檢視現行的《公司條例》及《社團條例》。

議員何君堯在今日(29日)的立法會大會中指前年黑暴期間，民陣發起多場集會及遊行，有示威者作出暴力衝擊行為，令青少年走上違法歪路。此外，民陣涉嫌洗黑錢及違反《港區國安法》，關注局方如何在民陣解散後繼續追究其責任。另外，他指2014年違法佔領行動(佔中)案件還有700多宗未交審，形容紀錄不良好，擔心現時仍未處理的逾7,000宗黑暴案件會一樣拖得慢、不了了之，問及局方如何與律政司加強合作。

議員何俊賢則點名批評佔中發起人之一的戴耀廷，指他當年「推學生去死」，到前年黑暴就轉換模式，以民陣作為大台，但將責任壓到每一個抗爭者身上。議員黃定光擔心反中亂港組織在解散後化整為零，繼續潛伏運作，包括滲透於各行各業、各階層，暗中推動市民對中央的不信任，問及局方會否檢視現行的《公司條例》及《社團條例》。

鄧炳強回應指不同組織相繼宣布自行解散，但組織及成員的刑責不會就此消失，而警方一直與律政司持續跟進案件，務求盡快將犯罪人士繩之以法。他強調局方不會因應組織解散就停止工作，會留意有關人士的行動作情報工作，亦會檢視《公司條例》及《社團條例》。他又指已行使《公司（清盤及雜項條文）條例》，建議將支聯會在公司登記冊中剔除，他指會視乎行動結果，決定是否有需要改善法例。

此外，鄧指預計將《基本法》第23條立法事宜交由下屆立法會審議，他指現時有註冊社團牽涉政治及台灣事務，在準備法例藍本時會詳細檢視；他又指現時處理網上煽動罪行，若然網站在外國註冊，面對調查及搜證的挑戰，會研究優化現時刑事罪行的煽動仇恨罪，將其納入第23條。