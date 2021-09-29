認前年11.13晚太子暴動　2女1男分別判監及教導所

前年11月有網民發起「三罷」，多區出現示威衝突，逾百名示威者更一度在旺角警署外集結並堵路，並向警署投擲汽油彈等物品。其中3名男女於警方掃蕩行動中被制服，事後同被控以暴動罪。他們3星期前在區域法院認罪，法官姚勳智押後至今天（29日）判刑，3名被告結果分別被判監禁34個月、監禁27個月及入教導所。

本案2名女被告為髮型助理周雅桐（19歲）和學生陳彦希（21歲），男被告為廚師張境祐（18歲），3人均無犯罪紀錄。他們同承認一項暴動罪，指他們於2019年11月13至14日期間，在彌敦道近太子道西交界與他人參與暴動。案情指在控罪所列出的時間地點，周與張被拍到站在示威者前線，與其他示威者一同向前及後退。周又曾手持雨傘、以木板作盾牌，及與其他拿着磚塊、汽油彈的示威者溝通。張則曾與其他示威者一同推一個綠色垃圾桶往示威者前線，而2人附近就有示威者投擲汽油彈等。警方於14日凌晨展開掃蕩，在聯合廣場對出制服3名被告，並在各人身上檢取防毒面具、手套及泳鏡等物品。

辯方求情指周的父母離異，她亦受抑鬱問題影響，當日本並無裝備，及後在前方受影響下，才戴上拾獲的手套等，及以遮掩物圖保護他人；而報告指她曾吸大麻，故不建議她入教導所，但辯方強調其情況並不嚴重。而陳的律師求情時就指她或因本案不能完成大學學業，她在自撰的求情信表示非常後悔到現場，當時只逗留了數分鐘，並向家人及警隊致歉。其律師指她因心智未成熟，一時愚蠢材犯案。至於張的律師則指張雖有讀寫障礙，但仍努力讀書，成績優異，其僱主願意繼續聘用他。張到現場本只打算幫助人，現已感後悔。

法官在判刑時指，暴動是嚴重罪行。本案有逾百人參與，規模不少，且有示威者霸佔道路、向警署投擲汽油彈等，歷時個多小時；但本案並非在非常危險的情況下發生，亦沒證據顯示各被告乃帶領或號召者，及沒有造成嚴重傷亡。由於報告不建議周入教導所，考慮到她認罪，法官決定將她判囚34個月；而陳在案中參與度較低，亦沒被拍到有如其他2名被告般有較前線的動作，量刑起點可獲大幅調低，最終決定判她監禁27個月。至於3人中最年幼的張，則被判入教導所。