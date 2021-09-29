政Whats噏：羅冠聰美補影碩士畢業相　網民鬧爆係逃兵

前香港眾志常委、前議員羅冠聰涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝，於去年6月流亡英國。其實羅之前亦曾於美國修讀碩士，佢尋日就喺Facebook(Fb)貼出數張穿畢業袍嘅照片，原來係趁最近訪美見參眾兩院議員，順便影下畢業相。不過，有網民就唔太受落，留言鬧佢係逃兵啊！仲鬧佢係過街老鼠，唔敢返香港。

羅喺前年獲耶魯大學取錄，赴美國修讀東亞研究系碩士課程。佢喺貼文中話碩士畢業已經係2020年嘅事，但因為疫情關係，錯過咗畢業典禮，亦都無機會影一張畢業相。佢話今次美國華盛頓之行，都喺臨急臨忙將畢業袍塞入行李就出發，搞到畢業袍皺晒。最後就喺華盛頓火車站同香港學聯前秘書長周永康同港大《學苑》前總編輯梁繼平一齊合照，仲話再靚嘅照片，都比唔上同朋友聚首喎。

不過，有網民就好似唔太受落，留言指有好多前年反對修訂逃犯條例嘅示威者無羅咁幸福，又有人話羅應該「每日只顧着喝咖啡敍舊，估計沒時間關心香港人」。另外，又有網民鬧羅係過街老鼠，唔敢返香港，之前就「叫人衝，自己縮」；又有網民引用前議員楊岳橋嘅句子「有案底，人生會更精彩」，網民話羅成功有案底喇，指「希望逃犯羅歸位啦唔該！」

有網民見到佢同周永康嘅合照，就諗起同屬前香港眾志嘅黃之鋒及荃灣前區議員、學聯前副秘書長岑敖暉現正身在牢獄，出獄遙遙無期，唔知羅又覺得自己對唔對得住佢嘅「朋友」呢？