憂炒賣風氣殺入居屋　議員促分割資助房屋及私人市場

居屋業主可以在補價後在公開市場出售其單位，而居屋第二市場成交價破紀錄的個案近月屢見不鮮，有議員更指2020年第二市場居屋出售數字較2019增約10倍，質疑炒賣風氣變得普遍，批評政府視若無睹，要求政府將資助房屋與私人市場分割。運輸及房屋局局長陳帆今(29日)在立法會接受質詢時表示，過去5年房委會共接獲12600宗居屋業主在購入單位後的首兩年及第3至5年期內，在居屋第二市場出售單位的申請，認為數字正常，不會將資助房屋和私人市場分割。

提出質詢的議員郭偉強指房屋是用作居住，而非炒賣工具，批評當炒風進入資助房屋市場，政府卻無動於衷，又稱政府只迷信業主炒賣只是資產增值。郭提出應將業主在居屋第二市場只能以不高於買價出售其單位的規定的有效期，由兩年延長至5年，又質疑若政府堅持不分割資助房屋及私人市場，還有甚麼方法令資助房屋市場回歸「初心」。

陳帆回應指過去5年，於第二市場居屋出售約有8000宗，由此可見業主於購置後5年內轉讓單位的情況並不常見，認為若將第二市場只能以不高於買價出售其單位的規定的有效期，由兩年延長至5年，反而會影響第二市場的供應，進而推高第二市場的價格，無助中低收入家庭置業。

保險界議員陳健波則指出，2020年第二市場居屋出售的數字比2019年增加約10倍，他質疑大幅增加的原因，是否代表炒賣情況已經變得普遍。議員麥美娟則形容陳帆是太極高手，回覆議員言而無物，要求陳帆就將資助房屋及私人市場分割訂下諮詢和討論的時間表。

陳帆回覆指，2019年出現黑暴事件，之後港人在移民態度上有所轉變，他指不敢猜測數字增幅的原因是否與移民有關，但相信業主出售房屋一定有其考慮。對於將兩個市場分割，陳指不同家庭在每個時段可能會有不同的社會階梯或轉變，認為業主出售單位並非等於炒賣，大多業主置業亦是自住，若將兩個市場完全分割，將對單位供應造成成極大影響，政策上亦需要很大的討論。