議員促交代通關時間表　陳肇始稱爭取再與內地進行對接會議

兩地通關至今仍遙遙無期，有議員今（29日）在立法會會議上批政府外防輸入措施有漏洞，亦有人不解為何政府待三地通關才推出已研發「健康碼」，及關注兩地通關時間表。食物及衞生局局長陳肇始回應指，政務司司長早前率領專家到深圳出席對接會議，形容會議就推進通關事宜創造有利條件，現爭取盡快舉行第二次對接會議，惟沒有回應確切通關時間。

提出口頭質詢的議員田北辰指，政府顧問專家對政府豁免外國領事家人及國際影星檢疫要求感不滿，批當局「鍾意就聽，唔鍾意就唔聽」，要求局方認真接納專家意見，從嚴不從寬，否則只會令通關無期。

議員林健鋒認為既然「健康碼」已成功研發，為何仍要待三地通關才可投入服務，憂屆時程式有出錯機會，反問陳「你都唔會等肚餓先買餸煮飯食」，認為應盡快推出「健康碼」，避免出現臨急抱佛腳、關口大混亂的情況。他又提及有入境外籍人士離開檢疫酒店，形容是「大漏洞」，關注政府如何防止檢疫人士擅自離開檢疫處所。

陳肇始回應指政府在去年11月已完成開發「健康碼」轉碼系統，政府資訊科技總辦公室一直與廣東省及澳門技術團隊合作，提升轉碼系統功能，加入疫苗接種紀錄，便利三地居民日後可利用系統，一併提交入境申報資料，重申系統會在三地通關安排落實後投入服務。

在嚴防輸入方面，陳強調政府一直抱有目標，防止任何病毒進入社區，本港對入境人士亦設有不同檢測關卡，可立即阻截病毒傳入社區，強調現有工作可以加強及更嚴謹，會一直評估整體風險，盡量做到滴水不漏。