3間公院今起設即埸疫苗接種 聶德權：不排除於更多醫院設站

港府「谷針」谷到公立醫院，今日（29日）起在瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立新冠疫苗接種站，方便覆診病人毋須預約下，即場接種新冠疫苗。公務員事務局長聶德權早上到瑪麗醫院視察時表示，今次是新嘗試，認為過程流暢，尤其方便長者診症時可就疫苗疑問諮詢醫生，病人亦可在等候取藥期間打針，加快流程，若試行反應良好，會考慮在更多醫院增設接種站。

聶德權表示，病人覆診後若決定打針，會取得一張轉介紙，在等候取藥期間去接種疫苗，有護士會幫手處理病人的藥單，病人接種後便可去取藥。他又指港府會繼續落區透過地區團體、社署等接觸長者，為長者安排即場接種服務，過去2至3周已到10個地區進行疫苗推廣。

市民布先生今日到瑪麗醫院覆診，他指自己曾有鼻咽癌及過敏病史，亦要定期覆診肝臟科，之前一直猶豫是否接種疫苗，他趁今日診症時諮詢醫生，獲告知適合接種後便前往醫院接種站打針。他指過程流暢，打完針後便很快可取藥，認為取藥等候時間有縮短，「可能因為知道我打完針要休息，所以拎藥都快咗。」