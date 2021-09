英外交部更新在港營商指引　重申全球金融中心地位

英國外交部今年2月更新在香港貿易及投資的風險指引,稱《港區國安法》違反《中英聯合聲明》,並在經濟概述刪去有關英國與香港互惠合作等字眼。英國外交部周二(28日)再更新相關指引,當中在第一章的經濟與貿易中,重新稱香港是「世界全球金融中心之一」(one of the world's global financial centres)。

新指引的經濟與貿易章節中提到,香港繼續是英國主要的貿易及投資夥伴,並列出英國公司選擇在香港營運的原因,包括資金自由流動、普通法制度及有效解決商業糾紛、容易成立公司、沒有進口關稅、低稅率、在全球金融中心之一融資、與中國及其他亞太地區緊密聯繫。在與內地經濟融合的章節則提到,預期大灣區發展加深經濟融合並帶來更多商機。

另外,新指引又確切指出《港區國安法》影響香港人的政治權利和自由,特別是言論自由及集會權利。在經濟概述的章節,有關影響香港競爭力的中期因素方面,今次刪去本地政治及美國相關因素。商業與人權的章節則提到,外界關注香港政局對在當地營商的影響,指其政治環境出現分歧,分成支持民主及支持與大陸加強關係兩派。