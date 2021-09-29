羅致光承認外傭檢疫安排惹怨氣　議員不滿斥未解決

現時抵港外傭的檢疫房間供不應求，引起社會不滿。勞工及福利局局長羅致光承認現時的安排並非十分理想，但要逐步有序的容許外傭來港，明白對僱主造成壓力，亦因未能預約房間有很大怨氣。羅指僱主要思考其他方法，例如聘請鐘點工，而政府的責任是在能力範圍內，盡力處理家庭面對的壓力。議員不滿羅致光的回覆，直斥他不應製造怨氣，而要解決怨氣。

旅遊界議員姚思榮在今日(29日)的立法會大會上提及，據悉現時有逾6,000名外傭等候入境，由於檢疫房間不足，估計他們需等候數月才能成功入境。他指不少家庭，特別是有幼童、長者、病人的家庭急需聘用外傭，問及政府會否採取措施紓緩該等家庭在外傭到達前的生活壓力，或優先給予該等家庭所聘外傭的檢疫名額。議員鍾國斌亦希望局方設立機制，以獲批簽證的先後次序容許外傭預訂房間。

羅致光回應指聘用外傭的家庭各有不同需要，訂立優先次序並非易事，並容易引起爭議，在行政上亦較複雜，他指會繼續完善檢疫中心的預約安排。他又指，如果外傭在抵港前確診新冠肺炎，又或因熔斷機制而取消航班，外傭提供證明文件後，不需繳付檢疫房間的房費及手續費。

羅又稱，菲律賓返港外傭的最新確診比例是4%，指大家可以想像如果容許8,000名外傭抵港，會出現多少宗確診個案，會觸發多少次熔斷機制，他指任何心急的處理，最後只會令僱主承受更大的壓力。

鍾國斌不滿其回覆，直指「啲野好簡單，講到好複雜」，現時令僱主有很大怨氣，又斥局方不要製造怨氣，而要解決怨氣。