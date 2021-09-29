男子涉扮女人姦女同志案　事主同意被告從無表明性別

無業漢涉嫌假扮女子強姦女同性戀者案，今（29日）在高院續審。女事主X接受辯方盤問時指，被告於交友平台自稱「TB」（tomboy），亦無否認「姐姐」的稱呼，故一直認定對方是女人，但承認被告從沒正面指出自己是女性，也不能排除對話間被告提過「插」等字眼，並非她所想用手指插陰道，而是用陰莖插入，指出「事發之後當然知道佢係咁諗」。

30歲被告曾子豪被控於2020年2月27日，在觀塘偉業街一間酒店內非禮及強姦女子X。X表示，自2019年11月透過交友平台「Butterfly」認識被告並傾談一會後，便有一段時間沒聯絡。直至約3個月後彼此在另一交友平台「Her」才偶然再相遇，繼而交換電話號碼及相約見面。雖然「Butterfly」頁面沒有寫明禁止女性以外的人進入，她也聽聞過有男子在那裏偽裝女性，但由於頁面列明是「lesbian（女同性戀者）專屬app」，加上被告在自我介紹欄目中填上「TB」，故當時她認為被告是女性。不過，X同意有人或會為求進入平台，胡亂填寫選項。

X續指，在及後的對話中，被告曾提及「瀨我」，以她理解是舐被告的陰部。而且，當她表示想找一個「關心我的女子」時，被告回答「可以」。而她曾經稱呼被告「姐姐」，被告對此也沒有否認。她相信一般男性若被其他人喚作「姐姐」，會立即出言否認。綜觀這些因素，縱然被告沒有正面指出自己的性別，但X一直視被告為女性。辯方則認為X的說法較牽強，其理解亦非唯一合理的解釋。再者，被告的用戶名「Jan」是一個中性名字，例如著名電台男主持人林海峰的英文名便是「Jan」。X表示不同意，認為「Jan」是女性名字，又指自己不知道林海峰的洋名。