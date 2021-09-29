4名傑出人士獲嶺大頒授榮譽院士銜　涵蓋商界法律等界別

嶺南大學今（29日）公布，將頒授榮譽院士銜予4名傑出人士，以表彰他們在其專業領域的卓越成就及造福社會的重要貢獻。獲頒榮譽院士銜的包括香港潮籍企業家陳偉南，法律界專才葉成慶、慈善家李美辰及推動傷健共融的葉少康。

嶺大介紹指，陳偉南多年來設立包括救災扶貧、贈醫施藥、推動文化教育等不同基金。去年底，陳的故鄉潮州市古城區建成「陳偉南文化館」，展示其奮鬥歷程和慈善事業，成為潮州最新的文化地標。中國科學院紫金山天文台更將8126號小行星命名為「陳偉南星」，以表彰陳在文化教育和慈善事業作出的重大貢獻。

陳於2012年為支持嶺大推行4年制學位課程，以兒子之名捐款成立「陳幼南博士助宿金」，援助有經濟需要的學生投入舍堂生活，並捐建「陳偉南會堂」，為大學提供更完備的教學場所和設施。他亦曾獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。

葉成慶是傑出法律專才，現為顧張文菊、葉成慶律師事務所高級合夥人，並於建銀國際（控股）有限公司、遠東酒店實業有限公司、濱海投資有限公司、栢能集團有限公司、香港中華總商會及中國委托公証人協會有限公司擔任董事。

葉熱心服務社群，曾任公民教育委員會委員、香港律師會會長及中國委托公証人協會主席，自1997年起出任香港青年法律工作者協會副會長。葉於2009年獲委任為嶺大校董會成員，並於2014年至2020年擔任校董會副主席及諮議會當然成員。

李美辰為本港知名社會企業家及慈善家李宗德博士的長女，現為和富社會企業及和富慈善基金有限公司董事，並擔任蒲窩青少年中心及頌恩醫療護理有限公司董事，以及新界婦孺福利會副主席。

李現擔任多個香港政府諮詢委員會成員，包括扶貧委員會、課程發展議會價值觀教育常務委員會，以及公務員薪俸及服務條件常務委員會。李非常重視與嶺大和富李宗德諮詢及輔導心理學研究中心的長期合作，促進教育工作者的整體福利，並向屯門和元朗區的小學和幼稚園推廣正向教學心理。

葉少康一直致力提升殘疾人士的生活質素，於1995年參與創辦非政府組織香港復康力量，積極推動香港發展成為無障礙國際城市，並於2012年創立騁志發展基金，鼓勵少數族裔發揮個人潛能。

葉同時為一名商業策略顧問，為初創企業、公營機構和公司提供諮詢服務，並創立中港文化交流促進會，招募數百名文化大使推廣多元文化。葉是首位合資格參加殘奧馬術項目的中國香港代表，曾獲香港特區政府頒授榮譽勳章。