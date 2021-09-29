港人開心指數回升至3年新高　青年對政治社會問題最不滿

香港一向以急速的生活節奏馳名，上班一族難免神經緊張。有團體於上月進行調查，了解香港人快樂狀況及影響快樂的各種因素變化，並訪問逾千名港人，發現2021年開心指數為6.44，為近3年新高。惟調查同時發現，較年輕的群組對「政治及社會狀況」、「治安」及「政府施政」最不滿。團體促市民由自己做起，建立強大的「逆境」心理開始及察覺自我情緒。

組織「香港開心D」委託理工大學護理學院，於8月1至14日在網上在網上及街上收集問卷，開展《開心指數研究調查》，發現2021年開心指數為6.44，回復至近2018年的水平。當中即35歲或以下受訪者及擁有大專學歷的受訪者對「政治及社會狀況」、「治安」及「政府施政」最不滿。此外，港人抑鬱情緒症狀仍然嚴重，逾3成受訪者有中度至重度「抑鬱情緒」，較去年升超過5%，反映市民情緒需要關注。

東華學院護理學教授林清指，受疫情影響，部分行業如航空及旅遊業界生計停擺，認為部分業界人士或因未能適應疫情下的「新常態」，認為直至疫情回穩，港人未來數年抑鬱情況不會有所改善。