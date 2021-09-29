冷氣機滴水無王管　逾1.5萬宗投訴僅檢控13人

食物及衞生局局長陳肇始今(29日)回覆議員提問時表示，截至今年7月31日，食物環境衞生署接獲投訴及經主動巡查揭發的冷氣機滴水個案有15,586宗，當中91%個案已完成。今年亦有1483宗個案被發出「妨擾事故通知」，有13宗提出檢控個案，有1宗發出「妨擾事故命令」。

在18區當中，接獲最多投訴及經主動巡查揭發的冷氣機滴水個案的是東區，有1,980宗，其次為屯門有1,143宗、沙田有1,139宗及深水埗區有1,131宗。

食衞局指，絕大部分獲投訴及及經主動巡查揭發的冷氣機滴水個案均可以透過食環署口頭警告或發出勸喻信解決，因此不用發出「妨擾事故通知」。如找到冷氣機滴水的源頭，食環署會發出「妨擾事故通知」，規定有關人士須在指明期限內減除妨擾事故。如沒有遵辦「妨擾事故通知」，署方會採取檢控行動。

若以房屋分類，今年私人房屋接獲投訴及經主動巡查揭發的冷氣機滴水個案較公共屋邨多，有14,829宗，公屋則有757宗；當中有1,452宗私樓個案被發出「妨擾事故通知」；公屋有31宗。私樓有1宗發出「妨擾事故命令」及13宗提出檢控個案。

大部分公共屋邨的冷氣機滴水個案由房屋署處理，食環署如接獲相關投訴會轉介房屋署作出跟進。如有需要時，食環署亦會協助房屋署處理部分個案。

陳又指，食環署於全港19個分區環境衞生辦事處派駐衞生督察，負責執行各項環境衞生工作，包括處理冷氣機滴水投訴。在2018至19、2019至20及2020至21年度，各分區環境衞生辦事處的衞生督察編制人數為328名，在2021至22年度增加至337名。

另外，冷氣機滴水造成的環境滋擾個案主要集中在夏季發生，為應付期間大幅增加的工作量，食環署聘請合約員工組成「處理冷氣機滴水專責小隊」，在夏季針對冷氣機滴水問題嚴重的大廈加強巡查、勸喻和教育工作，以及採取執法行動。該小組的合約員工編制於過去3年至今由40名增加至45名。