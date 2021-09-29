海關食環聯合巡查全港大閘蟹貨源　宣導市民小心揀選

中秋過後，正值大閘蟹當造時間，為確保供港的大閘蟹符合《商品說明條例》、《食物安全條例》及《公眾衞生及市政條例》，以保障消費者的權益，香港海關及食環署遂於近日採取聯合行動，巡查全港售賣大閘蟹的熱點，並檢查售賣大閘蟹店舖的貨源文件。其中於今午(29日)在上環一帶展開行動，向商戶及市民派發傳單，呼籲小心揀選產地貨源，並提供重量單位換算表，以免市民被不良商家「呃秤」。

香港海關商品說明調查科總貿易管制主任何靜婷表示，除了巡查實體商店外，海關亦利用大數據系統，在網上進行巡查行動，觀察賣家在售賣大閘蟹時，是否有虛假聲明。

過去兩日，人員一共巡查80間商舖，其中42間有售賣大閘蟹，只有1間商舖售賣的大閘蟹，其產地文件有虛假成分。整個巡查行動仍然繼續，直至蟹季結束，海關呼籲商戶遵守相關條例的規定，售賣物品時應讓市民清楚了解商品的標示，另外，商戶亦應提醒從業員，不應採取不良營銷手法，或強迫消費者購買。

食物安全中心高級總監朱瑞燕呼籲市民，應在信譽良好的商舖購買大閘蟹，亦要將大閘蟹徹底煮熟方可食用。

食物環境衞生署中西區環境衞生總監李一鳳指，署方一直十分關注非法銷售大閘蟹的情況，將繼續加強巡查及採取嚴厲執法行動。根據《食物業規例》，任何人若無牌經營食物業，或未經准許售賣限制出售的食品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。