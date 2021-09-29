迷你倉大火死因研訊　搜救總隊目指火場入行以來最熱

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（29日）繼續在死因裁判法庭進行。在火災發生首日（2016年6月21日）有份搜救張耀升的退休消防總隊目梅斯榮作供指，上司指示他沿著地下其中一條滅火喉入內找尋張。梅形容當時火場溫度「好高好高，可以講喺救火經驗以來最高」。

梅作供表示，事發時他駐守九龍塘消防局，火災首日他與細搶救車其他隊員，約於下午6時抵達現場。他報到後先到2樓觀察2樓平面圖，並進入該層迷你倉視察，之後與隊員坐在3樓梯間候命。其時他見到先前與張耀升一同入火場的尹建偉坐在一角，兩眼通紅神情哀傷。後來他隱約聽到有人表示「有嗰阿Sir唔見左」，現場氣氛緊張。署理助理消防區長翁錦雄隨即指示他及其另外3名隊員一同入火場工作，並在他入火場前稱「入到去如果見到張Sir，盡快叫佢出返嚟煙帽入口位置」，並指著地下其中一條滅火喉稱「你沿呢條喉摸入去，就係要搜救嘅位置」，當時地下最少有3、4條喉。

梅與3名隊員沿著滅火喉向前走大約4至6米後轉右，再走2至3米便找到喉筆，他估計自己是轉了入第1條橫巷。他安排2名隊員站在轉角位以辨別出口方向，又指示另一隊員手持喉筆射水降溫，而他本人就沿橫巷兩邊牆壁向前搜索。在前行約8至10英尺，他覺得溫度實在太高，皮膚感刺痛，惟有後退叫同事向他的身體射水降溫，然後再向前搜索，過程重複了2、3次。梅表示在此期間，有一名姓李的高級消防隊長及消防員，在第1條橫巷與他交談，問他可否指示隊員將滅火喉拉入橫巷，唯該滅火喉拉前多1、2米便卡住了。後來該位「李Sir」指示他及其隊員撤離，他將喉筆擺近主走廊便殿後離開。出去之後他並無向翁報告，而是由李一併向翁交代情況。研訊將於明天（30日）繼續。