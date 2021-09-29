今增5宗輸入病例　包括2名入住竹篙灣菲傭

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日(29日)新增5宗輸入病例，涉及5名女子，包括2名菲律賓外傭，患者全部均已接種新冠疫苗。由於本地維持零確診，衞生防護中心將不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案為12,215宗，另有少於5宗初步個案。

新增確診個案中，包括2名自菲律賓抵港的外傭，均驗出帶有L452R病毒。2人分別35歲(個案編號：12216)及37歲(個案編號：12217)，她們同於上周五(24日)乘坐「5J272」航班由菲律賓抵港，及後入住竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，期間被驗出確診。前者曾在6月28日及7月30日在菲律賓接種2劑由內地研發的科興新冠疫苗，後者則於7月25日及8月22日在菲律賓接種兩針科興疫苗。

另有2宗病例由約旦輸入，1名23歲女子(個案編號：12218)及24歲女子(個案編號：12219)，於本周一(27日)乘搭「QR818」航班入境，2人均無出現病徵，同樣驗出帶有L452R病毒。前者曾於7月5日及7月27日在港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，後者同樣曾在港打2針復必泰，接種日期則為今年7月7日及7月29日，2人均被驗出體內有新冠病毒抗體。

1名從日本抵港的24歲女子(個案編號：12220)，則被驗出帶有N501Y病毒，患者無病徵，乘坐「CX521」航班抵港，曾於6月22日及7月23日於日本接種2劑由美國研發的莫德納疫苗。

由於土耳其航空營運、9月26日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班「TK083」有1名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎，以及有2名乘客未能符合《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止土耳其航空營運的客機在9月29日至10月12日期間，從伊斯坦布爾着陸香港。

另外，土瓜灣浙江街22號同順興大廈、銅鑼灣重士街8號雋琚、尖沙咀漢口中心C座早前被納入強制檢測公告，中心提醒相關人士須於明日(30日)完成檢測。