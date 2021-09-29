58名暴徒潛逃海外　保安局斥行為羞恥定必追究

本港近年出現連串示威及暴動，保安局局長今(29日)書面回覆，提到截至今年7月31日棄保潛逃及法庭通緝的個案，其中2016年旺角騷亂的被拘捕人士當中，有3人未出席法庭聆訊而被法庭通緝。至於前年反修例示威之中，有31人未有出席法庭聆訊而被法庭通緝，另有24人未有按擔保條件向警方報到，合共涉及58人。

局方指，港府強烈譴責任何企圖逃避法律責任，為求自保而潛逃海外的人，又形容畏罪潛逃是羞恥的行為；所有被通緝以及檢控的人潛離香港均屬逃犯，港府必定會追究他們的刑事責任。

另外，就與反修例示威相關的違法事件方面，警方共拘捕10,265人，當中成年有8,511人，1,754人為未成年者。當中4,009人為學生。被檢控人數有2,684人，當中2,195人為成年，其餘為18歲以下。局方指，被檢控者有905人被定罪、282人經法庭簽保守行為、6人經法庭發出「照顧或保護令」，以及4人循民事程序被判「藐視法庭」罪成。至於獲控方撤銷控罪有54人，有276人經審訊後無罪釋放，有25人經警司警誡後被釋放。目前尚有1,173人的司法程序仍在進行中。

至於旺角騷亂事件，警方已拘捕93人，全部為成年人，有65人被檢控，當中11人為學生。直至今年7月底，有36人被定罪，20人獲控方撤銷控罪，6人經審訊後無罪釋放。另外，2014年佔中事件，局方指所有調查工作均已完成，共拘捕1,003人；有127人被定罪及42人經法庭簽保守行為，18人獲控方撤銷控罪，37人經審訊後無罪釋放；另有一人在審訊完結前離世。

另外，保安局指上述社會事件而申請或批准的刑事法援宗數，截至上月底，涉及反修例事件的申請有1310宗，而獲批有1068宗，涉款約4,900萬港元；而旺角騷亂方面，有73宗申請，50宗獲批，涉款為4,070萬港元。至於佔中事件則有24宗申請，15宗獲批，涉約761萬港元。