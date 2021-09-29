貨物銷售條例草案獲通過　議員籲當局多與業界溝通

在過半數議員支持下，《貨物銷售(聯合國公約)條例草案》今日(29日)在立法會獲得通過，並將於6至9個月後正式生效。有議員指政府在諮詢期間，業界不少人士對有關草案並不了解，建議律政司司長鄭若驊在草擬條例的過程中，多與有關界別的議員溝通，及為中小企業提供相關部門的熱線，讓業界能適應條例所帶來的影響。

有關草案可為商業貿易帶來確定性以及降低成本。倘若香港企業同其他簽約國的企業訂立合同，卻對外地法律並不熟悉，就可依此公約為基礎訂立合同條文。

法案委員會主席何俊賢指出，政府把有關聯合國公約內的條文設為本港法律，有助鞏固香港作為國際法律中心和爭議仲裁樞紐的角色，商界和法律界都表示歡迎。然而，政府在制訂條例的諮詢過程並不清晰。何促請鄭若驊在草擬條例前，應多諮詢相關功能界別的議員，以及為業界提供更充足的資訊。

議員鍾國斌也表示，商界在政府諮詢過程並不知道這個條例，更遑論利用相關條例擴展商機。鍾又指出，期望中小企業自行在網絡上搜集有關條例的資訊並不可行，他建議律政司多做宣傳工作，讓香港企業能善用這個條例。

議員周浩鼎認為，當局在適應期中應為中小企業提供各種支援及按新標準訂立的合約範本，並應提供相關部門的熱線供中小企業諮詢，讓業界人士有時間適應條例帶來的改變。

鄭若驊回應指，相關條例的生效期會延長至少6-9個月，當局會在過渡期與法律界和商界合作，講解條例將如何在香港實行。鄭又表示，建立以規則為本的國際貿易對香港經濟有很大的幫助，律政司會在網上設立多個專門網頁和視頻供業界參考，並承諾當局會和業界時刻保持溝通。