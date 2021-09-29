今年錄9次新界北部水浸特別報告　古洞北松園雨水排放工程明年竣工

今年8月暴雨曾淹浸新界北馬路，有七人車險遭沒頂。

本港近月連場暴雨導致北區多處水浸，期間，天文台發出9次新界北部水浸特別報告，較過去10年平均每年5次為多。發展局局長黃偉綸今(29日)在立法會稱，渠務署現時正進行新界北部雨水排放系統改善計劃，涵蓋古洞北松園的工程將於明年完成。

而就文錦渡路、新界北蓮麻坑路近香園圍公路迴旋處，早前嚴重水浸，黃指政府已即時跟進，其中，土木工程拓展署迅速完成疏導在文錦渡路工程範圍內路旁的去水設施，亦聯同渠務署清理該路段地底的箱形暗渠，並在文錦渡路施工工程合約增設應急服務，處理突發水浸事故。

至於蓮麻坑路近香園圍公路迴旋處，渠務署隨即在缸窰河安裝隔篩，並加設水位監察系統，以便及時安排河道清理工作，盡量避免嚴重水浸情況。為避免植物或泥土堵塞缸窰河，土拓署正把種植區以混凝土或地磚覆蓋，以及在路旁建造防洪牆，提升抗洪能力。

黃偉綸又說，為進一步提升新界北區的排洪能力，渠務署正規劃及設計北區雨水排放系統改善工程，以及打鼓嶺雨水排放系統改善工程。

另外，渠務署於過去五年，因應實際需要及受水浸影響居民的要求，分別在部分水浸黑點，包括大澳、鯉魚門及杏花邨，共安裝63個擋水板。渠務署另於全港13個地區，擺放7,800個沙包，以便在有需要時可以及時提供沙包予易受水浸影響地點的居民使用。

據渠務署招標公告顯示，渠務署去年8月在松園展開工程，建造約0.8公里的雨水渠，以減低地區受水浸的威脅，以及提升地區排水系統至符合現時的防洪標準。該工程造價約6,550萬港元，目標2022年底竣工。