大圍街市冷氣温度不均趕客　商販叫苦　議員促改善

大圍街市早前因冷氣工程施工而關閉10個月，終在去年10月1日重新投入服務，雖然該工程花費逾億，但在運作短短一年中已出現不少問題。議員葛珮帆聯同大圍街市互委會見食環署助理署長、沙田區環境衞生總監及建築署代表，希望可以令相關問題得以改善。

葛指，街市冷氣溫度不均的問題非常嚴重，有檔主反映在下午西斜時段完全感受不到冷氣，需要自行安裝風扇，貨品質素更受到因溫度差距導致風口位出現的倒汗水影響；但亦有檔主因風閘太強，擔心凍壞貨物而被迫縮短營業時間。

大圍街市互委會亦坦言，早前進行冷氣工程期間商戶已停業10個月，本以為工程後能帶旺生意，惟冷氣運作不穩，不少檔戶未能正常營業，生意亦未回復正常水平，令他們倍感壓力。他們補充，雖然上次與署方會面後情況已略為好轉，但仍期望署方能繼續改善不足的地方。

針對煩擾商戶多時的冷氣問題，葛表示，希望署方能多與商戶溝通，及早完善和加強現行的臨時措施，讓他們可以在更好的環境下營業。葛珮帆表示她亦關注到早前有不少市民因街市地面不平而受傷的事件，認為市民的安全應放在第一位，要求署方盡快採取適當措施保障市民安全。

署方回應指，將在街市3個入口處作改善工程，收窄入口高度，以及加裝風閘阻隔冷氣流失，工程可在10月中旬啟動。署方亦承諾未來會加強與商戶溝通，在符合消防條例的情況下平衡商戶要求，讓所有商戶均能受惠於冷氣工程，在更好的環境下營業。