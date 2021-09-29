何栢良批地區疫情風險評級欠科學化　促參考內地做法訂標準

本港新冠肺炎疫情回穩，但過去不時走漏輸入個案，甚至豁免檢疫安排出現漏洞，對防控存隱憂。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(29日)在電台節目表示，港府對於不同國家或地區的疫情風險評級未夠科學化，新加坡及以色列疫情正反彈，但仍未被納入高風險地區；西班牙疫情回穩，風險評級卻未下調，形容安排令人費解。他建議參考內地做法，以大數據計算外國每100萬人有多少宗確診，制訂風險評級標準。

針對外國的高中低風險地區名單已有一個月未更新，何栢良表示，但不少外國地區的疫情已有變化，部分疫情已回穩，例如西班牙，近期每100萬人口只錄得2宗確診個案；相反，新加坡及以色列則每100萬人分別有260宗及500宗確診個案，但仍未被納入A組高風險地區名單，隨時出現防疫漏洞。

對於早前荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）豁免檢疫來港拍攝惹爭議，何栢良指此類事件或令內地與香港商討對接或通關有憂慮，認為政府應提高豁免檢疫安排的透明度，並嚴謹處理，包括做好封閉式管理及安排更嚴格的檢測等。

港府明日(30日)將D類食肆的宴會人數上限由180人放寬至240人，何認為本港有超過60%合資格人口已打針，工作人員接種率亦達70%，相信使用D類食肆的條件並不困難，又認為其他級別食肆的堂食時間應維持不變，以免疫情反彈。