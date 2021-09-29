黎智英服刑166日　審查員昨入壹傳媒大樓「抄家」　妻女全黑報憂

壹傳媒黎智英先後因為3宗非法集結的案件，合共判囚20個月，至今(29日)已在赤柱監獄服刑166日；惟多罪纏身的黎，尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，料短時間內都身陷囹圄。壹傳媒混帳更是一籮籮，包括涉嫌不公平損害股東和債權人利益等，負責進行調查的會計師公會前會長陳錦榮，昨(28日)向法庭取得搜查令進入壹傳媒大樓搜集證據。黎智英妻女今午再到監獄探監，料就「抄家」窘境向黎報憂。

全黑衣打扮的黎智英妻女今午約3時乘搭私家車抵達赤柱監獄，2人落車後未發一言，急步走入院所內登記，準備乘坐高爾夫球車探視。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了前年8·18、8·31及10·1的3宗非法集結案已判刑外，他另涉及其他案件，包括2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》涉嫌串謀勾結外國勢力等罪外；黎智英另涉及於2017年6·4集會上，在維多利亞公園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪。

而因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，郭家麒太太今早也到場探監，並於早上10時半左右離開。