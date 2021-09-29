政Whats噏：香港會廉租中環貴地　謝偉俊倡換地發展　擬去殖化？

房屋嚴重短缺，令民怨沸騰。政府之前經常覓地難，但亦被批評有地唔適用，例如位於中環核心用地嘅香港會（Hong Kong Club）。議員謝偉俊(Paul)書面質詢有關香港會嘅土地契約問題，問發展局有冇評估過香港會廉租該地係咪不合時宜同不符合公眾利期，甚至會唔會考慮提出換地建議，取替騰出該用地重新發展益。由於喺前朝港英年代廉租畀香港會，令人聯想到阿Paul嘅建議係咪想去殖化？

阿Paul質詢香港會據報喺1895年由港英政府以年租324元批出土地，租期999年，去到2894年為止，用作興建一幢英國官商巨賈聯誼嘅會所，而香港喺1997年回歸，會所作殖民地時期英國官商聯誼場所嘅用途已經唔存在，咁政府有冇否評估會所用地現時市值同埋會唔會考慮向香港會提出換地建議等。

發展局書面回覆質詢時話香港會嘅地契屬舊式嘅無限制批約，限制咗用地唔可以作厭惡性行業嘅條款之外，並冇其他限制條款，喺1980年代嘅重建亦唔涉及契約修訂同土地補價。

發展局仲強調土地契約屬政府同私人土地業權人之間嘅私人合約，對雙方都有約束力，修訂地契條款或換地要由雙方同意，政府一般只會喺非常特殊且具充分政策理據嘅情況下，例如保育個別特殊土地或建築物，先會同土地業權人商討非原址換地，但香港會嘅用地並唔屬於呢種情況。該局仲話相信任何土地業權人唔會輕易放棄位處中環「商業」用途地帶嘅土地，假設雙方進行商討，預料政府喺過程中亦很可能要作出相當大嘅承擔。

對於阿Paul質疑香港會員會員非富則貴，一般市民無法享用其設施，政府有冇評估呢種況係咪不合時宜、唔符合公眾利益，同埋應開放予所有種族、社會階層人士，取代香港會。

當局就話香港會係私人會所，持有根據《會社（房產安全）條例》（第376章）由民政事務總署轄下牌照事務處發出嘅合格證明書，主要目的係確保會社所在地嘅樓宇同消防安全，而並無限制會社嘅活動同經營模式，包括其招收會員嘅資格同準則。咁講，即係乜都唔會郁。