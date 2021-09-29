水務署擬勘探蒲台島地下水　料明年初完成質量監察

位於香港最南端的蒲台島，長年無自來水供應，旱季時島上約20名常住居民曾面臨缺水危機。民政事務局局長徐英偉今（29日）在立法會會議回應議員提問時表示，島上居民現時的生活用水主要由收集雨水系統提供，水務署曾聘請顧問公司，就該島開採地下水作為補充水源進行勘探，初步結果顯示島上的地下水水質及水量未達相關標準。由於地下水源的水質及水量或會受季節因素影響，水務署正按計劃進行為期約一年的水質及水量監察，有關計劃預計明年初完成。

徐英偉又引述發展局回覆指，透過海底喉管向蒲台島供應自來水的方案，技術上並不可行，原因是島上居民稀少，日常用水量較低，食水會因在長距離的海底喉管內長時間停留，導致水質變差。

另外，就議員關注全島唯一的公廁為旱廁，在遊客旺季不勝負荷時頻頻傳出惡臭；徐英偉指食環署現時每日派員清洗旱廁，每逢周末和公眾假期更會安排廁所事務員當值，加強清潔服務。為滿足訪客的需要，該署亦已於島上提供額外的公廁，包括四個流動廁所及一個暢通易達的流動廁所。

他又補充，食環署曾研究將島上的旱廁改建為沖水式廁所，惟礙於島上並無正式的供水系統以及地理位置的限制，有關方案在技術上並不可行。不過，該署已於兩年完成相關優化工程，包括更換老化設施和加裝新設施、重髹天花、更換廁格間板、牆磚及地磚等，以提升旱廁衞生水平。