高級督察殉職遭外界嘲諷　紀評會予以譴責

水警高級督察林婉儀日前在追截走私船期間墮海殉職，各界均對其英勇表現讚譽有加，同時亦為其離世感惋惜，惟事後網上出現不少嘲諷言論。紀律部隊評議會（職方）發出聲明指，對於林婉儀殉職感到十分悲痛和惋惜。聲明指出，留意到社交媒體上出現一些言論，肆意就事件，以及有關執法機關進行嘲諷、抹黑、幸災樂禍和惡意批評，對死者和其家屬，以及其他警務人員毫不尊重，對於有關泯滅人性的言論予以嚴厲譴責。聲明又向死者家屬及3名於事件中受傷的警務人員致以慰問。

有消息指，有2名消防員在尋回逝世警員遺體後，於社交媒體發布限時動態，內容指「講真，你地（哋）有今日，真係抵死」、「今晚開香檳慶祝」，疑似「嘲諷」林婉儀；有市民更去信投訴。消息續指，涉事兩名人員已遭停職，分別駐守牛池灣消防局和寶馬山消防局。消防處表示，現正就有關的網上言論展開調查，處方重申一向非常注重屬員的行為和紀律，亦備有「使用社交媒體網絡的指引」供屬員遵守。如發現涉及違規或違法行為，處方定必根據既定機制嚴肅跟進。

消防處職工總會指，對於有警員執勤時逝世予以慰問，但目前悲傷的時刻卻出現「泯滅人性的冷言瘋語」，甚至惡意煽動影片，於各社交平台發放，對發放訊息人士予強烈譴責。另外，懲教署4個職工會就有人於執法人員執行職務期間不幸離世感到傷痛，並予以慰問；同時對有人就此竟發表不當言論，對此深表憤慨，並希望有關人士收回言論，並作出道歉。