疫情阻隔中港　團體倡盡快通關及推行「港康碼」

有團體指香港與內地遲遲未能通關，不單打擊經濟，更令跨境家庭難以相聚。

新一份《施政報告》下周三(10月6日)出爐，有團體指香港久久未能與內地通關，中小企商貿及市民收入大受打擊，跨境家庭相聚亦遇困難，建議政府盡快推行「港康碼」，並容許已接種兩劑疫苗市民可優先通關。團體亦關注本港婦女權益，促政府增加婦女能力培訓機會、推動及協助創業婦女申請低息或無息小額貸款。

港區婦聯代表聯誼會就紓解民困、解決住屋問題及推動女性全面發展等多方面提出建議。在增加房屋供應方面，該會建議合理分配以及善用土地資源，建設更多公屋供基層市民居住、更多社區活動和學習中心 供基層兒童溫習之用，並盡快解決劏房問題。該會又建議拆除漁灣邨、興華一邨等舊公屋，將其改建為新公屋，以改善基層婦女居住環境。

在醫療服務方面，該會促增加培訓前線護士及考慮引入非本地畢業的護理人員，希望護士管理委員會降低不必要的執業限制，提高考試透明度，以便各類護理人員大量投入社康服務，以加強家居養老和康復護理。

對於協助婦女釋放勞動力及推動女性全面發展，該會亦建議政府扶助弱勢群體，包括按需要增加社區幼兒中心、全日制幼兒中心，延長託兒服務時間，及資助就業不足、失業及低學歷的婦女參加職業再培訓，以釋放低學歷的婦女勞動力，增加婦女就業及創業能力。