行人隧道塗鴉示威字句　青年判140小時社服

19歲青年於前年9月在沙田火炭路行人隧道內，用噴漆塗鴉及張貼海報，因而被控刑事損壞罪。他在3星期前在沙田裁判法院認罪，今天（29日）被判140小時社會服務令，另外他已按法庭指示，向路政署賠償1000港元清潔費。同案尚有另一被告仍未答辯，將於10月7日再出庭應訊。

今天判刑的被告楊康祺，承認於2019年9月24日，在沙田火炭路行人隧道內使用噴漆噴字及張貼海報，損壞屬於路政署的牆壁及地面。據案情披露，案發當晚11時許，一名途人踏單車經過源禾路翠榕橋下的行人隧道時，發現有人聚集張貼海報，該途人離開隧道後立即報警。其後2名警員抵達現場，看見楊與同案另一被告戴志立，並在楊的背囊搜出海報、噴漆和3支箱頭筆。在警誡下楊否認有在翠榕橋下貼海報，僅承認曾在火炭路行人隧道用噴漆噴字。警員其後帶楊到火炭路行人隧道。當時隧道牆壁被人用噴漆噴上「HK人加油」及英文粗言穢語，地面則噴有「光復香港 時代革命」口號，牆壁上亦貼有示威海報。楊向警員承認「光時」口號和英文粗口是由他噴上。上述之同案被告戴志立，亦被控以刑事損壞罪，將於10月7日提堂。

楊的律師求情指，楊的母親在去年因病逝世，之後被告已經成長了許多，亦深切反思、有悔意、承諾不會再犯。加上感化及社會服務令報告正面，辯方律師冀求法庭予以輕判。署理主任裁判官溫紹明指，本案背景雖屬於社會事件，但較同類案件嚴重性為低，無涉及暴力，破壞程度較低。考慮到被告年輕、仍在求學，認罪、有悔意、亦有家人支持，接受被告已經上了寶貴一課。裁判官因此依從感化官建議，判被告140小時社會服務令。