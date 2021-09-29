質疑藉共融之名發動「顏色革命」　團體促政府取消同樂運動會　

因不滿香港將舉辦「同樂運動會」，有議員與民間組織今日(29日)到政府總部請願，指外國勢力利用運動會隱藏政治目的，藉「共融」之名，圖謀在香港發動「顏色革命」，呼籲政府切勿批出運動會的場地申請。而民政事務局局長政治助理張進樂則接收請願人士所遞交的聯署和呈請書。

香港政研會發言人稱，他們在上個月曾聯同其他組織在網上發起反對「同樂運動會」的民意調查，其後獲得約2萬名巿民支持，並表示「同樂運動會」主辦方決定延後活動一年是為了迴避社會的質疑，試圖重新部署及凝聚反動勢力。

議員何君堯亦指出，外國政治勢力「禍港之心不死」，妄圖以甜言蜜語誤導民眾，他又表示自己理解和尊重個人性傾向，惟社會不能「把異數視為常數」，並以「木馬屠城」一事形容有關運動會。何呼籲當局必須徹底取消是項假借「共融」為名、「分裂社會」為實的「真政治動作」及「及運動會」，切勿讓其第三波「顏色革命」得逞。其後何與請願人士把超過2萬市民的聯署信以及呈請書遞交予張進樂，又敦促當局拒絕批出舉辦運動會場地的申請。