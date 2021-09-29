警司涉隱瞞買樓出租　自辯稱不知房貸計劃有限制

退休警司被指於在職期間隱瞞將名下物業出租，在向政府及銀行申請貸款時，訛稱單位供家人及自住，致使獲政府批出政府購屋貸款及銀行按揭貸款，合共近600萬港元。他在區域法院否認2項欺詐罪受審，控方今天（29日）傳畢證人，法官裁定2罪表面證供成立。之後被告作供自辯，表示自己並無意圖詐騙或作虛假陳述，亦不知道申請政府房貸計劃時物業不能出租，並指因工作瀪忙，銀行按揭貸款事宜交了給妻子處理。

被告龍少泉（55歲）作供時表示，他在案發期間任總督察，駐守旺角警區，放工後亦須候命，工作繁忙。他指在2015年駐警察學院時，在與同事閒談時得知政府的購屋貸款計劃，而他當時符合資格，故打算申請。他不知道申請貸款計劃購買的物業不能出租，他向庫務署取得申請表，表格上並無此警示。他在本案事發前，亦沒有閱覧過相關的《公務員事務規例》。另外他亦表示，他所理解「交吉」一詞的意思，乃成交、交樓之意。

被告強調，從沒有庫務署職員向他表示涉案物業不能出租。他有為租金向稅務局申報物業稅，政府有紀錄，不能說他隱瞞物業出租。被告並指在事發後，警隊才提醒同事申請購屋貸款計劃時物業不能出租，之前很多同事都沒為意有此要求。他遭廉署拘捕時，亦感到非常震撼。被告續稱因工作忙，向滙豐申請按揭貸款一事交由妻子處理。當時妻子着他在一張「基本上係空白」的表格上簽署，稱銀行職員恐怕他們會填錯資料，遂要他先簽名，然後由其妻把表格拿予職員協助填寫。他指並沒有人向他講解表格內容。

被告被指於2016年9月29日至11月30日期間，根據政府購屋貸款計劃向庫務署申請貸款時，虛假地表示將交付一個愉景灣空置單位，而沒有向庫務署申報他與該單位當時租客已簽訂租約，詐騙而誘使庫務署向他發放約207萬港元貸款。他另被指向滙豐銀行申請按揭貸款時，虛假地表示上述單位將由其父母居住，及將於交易完成時取得空置單位，而沒有通知滙豐他已簽訂上述租約，詐騙而誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬港元。