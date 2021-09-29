組織籲政府發展新界約2600公頃荒廢農地　70%起公營房屋

新一份施政報告將在下周發表。民間組織「香港新方向」今（29日）向政府提出建議，包括動用約3,000億港元財政儲備，購買或回收新界約2,600公頃荒廢農地作為公共土地儲備。組織預計可以提供約100萬個住宅及青年社區單位，當中70%以上作為公營房屋發展，解決香港短中長期房屋問題。

該組織指，上述收回的土地同時可以興建高端科技和教育城，以令新界成為香港真正的高端科技核心。該組織亦提出，徹底分割公營和私人房屋市場，亦建議大幅度改革土地開發模式，探索「打包式開發」，整合已有的新界發展規劃，詳細規劃設計和收地儲備同步進行，不要再「分散式」發展，大幅度縮短土地開發時間。

該組織創始人、法律專業召集人王宇表示，根據政府2017年的數字，香港總共有4,400公頃的農地，當中3,700公頃屬於荒廢農地，而整個九龍區的面積也不過4,700公頃，荒廢農地的總面積幾乎是九龍區的八成，因此只要香港能夠將目前荒廢的農地收回利用，就等於新造了一個九龍區。

該組織執委、青年召集人陳璟隆建議，將此2,600公頃荒廢農地的土地發展，成立專職的新界土地拓展小組，由多個政府部門人員組成。專職小組需從整體發展考慮，進行短、中、長期的規劃，設置不同年期發展目標，從而可避免重複前期研究工作。