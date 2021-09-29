經民聯冀政府降低門檻釋放祖堂地　鄉議局籲事前應諮詢持份者

臨近政府公布施政報告，早前有指為回應中央要求港府解決房屋問題，政府將研究修例放寬新界「祖堂地」出售條件，又會落實龍鼓灘填海計劃等。經民聯提出《開發新界 造福香港》建議書，促政府拆牆鬆綁，降低門檻釋放祖堂地，同時發展郊野公園邊陲地帶。新界鄉議局主席劉業強今日(29日)表示，若將祖堂地轉售門檻降至七或八成業權，有助釋放目前約2,000多公頃的祖堂地。他又指，目前新界用地規劃零散，相信釋放1呎祖堂地，可增加未來樓宇4至10倍的樓面面積。

經民聯指，開發新界後，預計10年內可提供多達2,674公頃土地用作興建公私營房屋，當中主要包括由發展商持有約1,000公頃的農地；約半即1,200公頃祖堂地及元朗大欖以及沙田水泉澳共40公頃郊野公園邊陲地帶等，估計可至少增加65萬至72萬個公私營房屋單位，為182萬至202萬人提供安居之所。經民聯又提出讓新界打造成與內地經濟融合的「連接帶」，並規劃洪水橋/廈村新發展區，包括連接前海及洪水橋鐵路，以助兩地無縫接軌。經民聯又建議政府完善收地賠償機制及釋放祖堂地等。

劉業強認為，目前政府就土地賠償設4個分區補償級別，(即甲、乙、丙、丁4個級別)，有關機制太落後，認為應提高賠償額。他又指，曾與數個各自擁有50至100公頃的氏族溝通，得悉他們均有興趣釋放祖堂地，惟目前難以估計能夠釋放多少公頃土地，並強調政府事前應諮詢各持份者。

另外，有傳政府講落實龍鼓灘填海計劃，並擬將葵涌貨櫃碼頭搬往該填海區。劉認為目前本港貨櫃業活動已逐步減少，認為將貨櫃碼頭搬至該填海區需時，成本昂貴，故不贊成有關建議。