隱瞞關係助妻子公司獲1200萬元補貼　經理判囚56個月

照明產品公司男經理被指詐騙僱主，在處理公司與一間貿易公司多項交易時，隱瞞其妻子於該貿易公司的權益，而交易涉及折扣及補貼金額共約1200萬港元。他被廉政公署控告一項欺詐罪，並已於兩個月前在區院認罪。法官謝沈智慧今天（29日）判刑時，指被告有預謀及故意欺騙公司，其行徑違反誠信，形同盜竊，判被告監禁56個月。

41歲被告梁振希，是飛利浦照明香港有限公司(飛利浦照明)前高級銷售經理。案情透露，被告於2003年4月加入飛利浦電子香港有限公司(飛利浦電子)，該公司供應照明產品等電子產品。飛利浦照明則於2016年2月成立，專門出售照明產品，被告其後亦調職至飛利浦照明。

被告受聘於飛利浦照明期間負責處理客戶訂單，貿易公司Supreme Profits International Limited (Supreme Profits)是其中一個客戶，而被告妻子是該公司的唯一股東兼董事。被告獲授權可動用公司為客戶設立的多個推廣基金，向客戶包括Supreme Profits提供補貼或折扣。Supreme Profits於2016年2月至2018年11月期間，向飛利浦照明發出了3848張購貨單，發票總金額約1.07億港元。該段期間，Supreme Profits獲推廣基金資助總值約1200萬港元。

被告加入飛利浦電子時，獲發一本《總體經營原則》小冊子，當中列明僱員須盡早披露任何可導致利益衝突的情況，包括透過家人或熟悉的人士，直接或間接獲得個人經濟利益的情況。被告於2016年、2017年及2018年均有參與由飛利浦照明法律顧問主講的培訓課程，出席者被提醒須向公司匯報任何實際或潛在利益衝突的情況。惟被告從來沒有向公司申報其妻子在Supreme Profits的身份及持有的權益。

假如飛利浦照明知悉被告妻子是Supreme Profits的擁有人，該公司便會委派其他職員處理公司與Supreme Profits的交易，而它亦不會接納被告的建議，動用推廣基金資助Supreme Profits。