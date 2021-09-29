節目偏頗屢起爭議　港台發文件訂明製作人員須維護憲制秩序

文件亦訂明製作人員在社交媒體上的私人活動，不得損害港台聲譽。

年耗10億港元公帑的香港電台，劣迹斑斑，屢被批評節目立場偏頗。因應過往節目經常引起爭議，港台向員工發出《編輯政策及流程》文件，訂明所有節目製作人員必須尊重和維護憲制秩序及一國兩制，並列明港台所有節目製作人員在社交媒體上的私人活動，不得損害港台編輯自主和不偏不倚，或以其他方式損害港台聲譽。

該文件指出，尊重和維護憲制秩序及一國兩制凌駕性的原則，港台在管治及節目安排上，應充分體現這方面的理解。同時，港台作為政府部門，有責任遵守所有香港現行法律，尤其是負有維護國家安全的憲制責任，必須恪守的編輯信念，是真確準繩、公正持平、不偏不倚、共融和創新，所有節目製作人員必須遵守港台的編輯流程。

港台在機構層面享有編輯自主，但文件指廣播處處長作為港台總編輯，為港台作最終編輯決定，並就港台節目監製所作的編輯決定負責；所有節目製作人員必須對可能或潛在的利益衝突保持警惕，個人在社交媒體上的私人活動，不得損害港台編輯自主和不偏不倚，或以其他方式損害港台聲譽。

對於有關文件的作用，港台發言人指文件開宗明義重申根據《香港電台約章》，港台編輯自主，但編輯自主和編輯責任，亦須相輔相成，強調文件闡明港台的編輯政策及流程，目的是要確保節目製作人員，對港台的編輯方針，有充分和全面理解，並藉此加強編輯管治。