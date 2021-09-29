13歲資優生英國高考奪全A佳績　獲破格升讀城大

浸大附屬學校王錦輝中小學的資優學生江誥綸，獲學校培育及提供升學指導，今年報考英國高考(GCE A-level)，並在數學、化學及物理考取全A級佳績，IELTS亦獲8級佳績，本學年破格升讀香港城市大學，選修工學士智能製造工程(Intelligent Manufacturing Engineering)課程。

現年13歲的江誥綸2歲半已懂得乘數，乘數表倒背如流，5歲已能快速心算雙位數的乘數，在父母悉心栽培下，他小學及中學都曾多次跳級，但仍然覺得所學的課程太淺，其父母希望找到更合適的學校培育兒子，得聞報讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學設有資優教育中心，過去數年學校亦有資優生提早入讀大學，去年慕名到校叩門並成功為兒子安排入讀第11級。

江誥綸父親表示，誥綸升讀中學後，一直覺得課堂的學習內容較淺輾轉考慮，決定到浸會大學附屬學校王錦輝中小學「叩門」。他表示學校為兒子提供足夠支援，包括安排彈性上課時間，讓兒子一方面可以繼續課業。另一方面又可以參與大學為資優生提供的課程。江父亦指，疫情下正當大部分學校仍暫停面授上課時，學校已極早達到教育局要求，可全面恢復面授課堂，對其兒子而言，面授課堂比網上教學好得多，尤其是當面對一些程度較深的課業，面授對兒子的學習有很大的幫助。

學校首席副校長(中學部暨國際課程總監)廖詠琪稱，江誥綸去年入讀王錦輝中小學第十一級，學校入學前已與江父詳細了解誥論在學習和升學上的需要，短短一年，已為其報考英國高考，並在數學、化學及物理科取得A級，本學年將入讀城市大學修讀工學士智能製造工程課程。

江父透露，雖然誥綸升讀大學開課不久，但他已認為部分課堂內容程度太淺，故已主動要求學校教授提供更高階的教學內容，更會自行報讀海外大學的網上課程等增進知識。他未來計劃到海外繼續升學，向研究之路進發。