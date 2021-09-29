立會二讀辯論起底刑事化草案　議員冀適時檢討加強人手

《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》今午（29日）在立法會恢復二讀辯論，有關條例將起底行為列為刑事罪行，並設立二級制，並建議設立二級制，最高罰款100萬港元及監禁5年。草案又建議賦權私隱專員對起底行為進行刑事調查和檢控，亦有權強制將起底內容移除，不論披露資料行為是否在港發生。議員均支持草案，但認為要適時檢討，不斷完善法例，同時確保有足夠人手執法。

議員麥美娟指私隱專員過去被指是「無牙老虎」，又指不少議員及警務人員資料被起底，並蒙受損失，認為法案有助保護個人資料，但需要不斷檢討及完善，她特別指出，一旦披露資料僱員要負責，但僱主則不用，形容機構同樣有責任要保護個人資料，故認為有改善空間。

會上又有多名議員提及早前有政府人員「起底」取得215名包括警員、官員及司法人員的個人的資料。議員葛珮帆指過去即使受影響人士可申請禁制令，但網上的資料無法全部移除，她形容有人幫自己處理器官捐贈，申請疫苗檢測，甚至不斷叫外賣，情況嚴峻。她又稱，不明白為何會出現政府內部起底問題，認為保障不足，又指外洩資料應要有通報機制，直言起碼要當事人得知情況。

另有多名議員關注人手問題，議員陳振英指，雖然私隱公署擬聘退休執法人員，但反起底工作繁重，擔心人手安排不足。 議員廖長江質疑是否真正達到規管，要足夠人手及能力去處理，審示每宗個案的嚴重性，都涉及公署的調查及監控能力，建議設立指引，並向警方學習執法。他亦坦言海外經營平台執法有一定困難。