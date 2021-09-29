涉串謀偷運口罩出獄　前區議員脫罪囚犯罪成

前元朗區議員方浩軒與其助理，於去年6月到荔枝角收押所公務探望一名在囚人士時，從對方接收一個口罩，涉嫌將之偷運離開。方與該名在囚人士，為此較早前就一項串謀將未經授權的物品攜離監獄罪受審。裁判官劉淑嫻今天（29日）在觀塘裁判法院裁決，裁定方浩軒罪名不成立。裁判官指方在等候室曾取出口罩查看，如果兩名被告事前有協議，方毋須多此一舉。至於在囚人士則被裁定企圖將未經授權的物品攜離監獄罪成，指他意圖讓方帶離口罩，以處理其投訴。裁判官最終因此罪判他監禁8星期，但其中2星期與他先前已判的刑期同期執行，即他被加監6星期。

25歲的方浩軒和40歲的吳偉豪被控於2020年6月23日在香港串謀，協助方浩軒在未被授權下將一個口罩連同包裝袋攜離荔枝角收押所。方浩軒審訊時作供稱，當日他與助理一起公務探訪吳，吳攜同一疊文件進入探訪室後，助理向懲教人員表示兩人需要私人時間，助理與懲教隨即離開探訪室。之後吳告知方，其文件下有一個口罩，及着方「你唔好睇住先，袋起佢」，吳稱口罩是內地製造，擔心有品質問題。懲教人員其後打斷會面，表示要清潔及消毒探訪室。方在等候室一度拿出口罩查看，上有簡體字「圣光」字樣。方指當時預計數分鐘後便返回探訪室，惟懲教人員其後進入調查，並將他拘捕。

裁判官今天指，從方浩軒作供時的神情舉止及對答，她無法排除其辯解屬實的可能性。雖然控方有將懲教署的錄影片段呈堂，指吳偉豪在案發前與一名張姓女子會面，表示會與方和「黑記」會面，以及會將一些物品交給「黑記」，惟無證據顯示方知悉吳與女子的對話，控方亦無其他證據證明方和吳有事前協議。加上方在探訪室接收口罩後，只是一直在聽吳說話，其後亦沒有離開，反而在等候室等待，更曾取出口罩查看，如果方和吳有事前協議，方就毋須多此一舉。

就關於吳偉豪的證據，裁判官認為他與方浩軒雖然沒有協議，但吳明知將物品攜離收押所，須得到懲教批准，亦知悉收押所及探訪室有監視，故趁懲教轉身離開探訪室時，將口罩放在文件下再交給方。裁判官因此裁定，吳是有意圖讓方帶離口罩，以處理他關於懲教署派發內地口罩的投訴，遂判吳企圖將未經授權的物品攜離監獄罪名成立。

裁判官考慮到吳犯案，是出於對疫情及口罩質量的憂慮，最終決定判處監禁8星期，其中2星期與吳現時服刑同期執行。吳早前向法庭承認，前年11月在元朗一個停車場及倉庫內藏有多枚汽油彈、100公升汽油及漏斗等工具，因此就在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀財產罪被判監5年。換言之經過本案後，其總刑期現增加至5年6星期。