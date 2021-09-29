7名「光城者」成員涉顛覆罪　還押至11.3再訊

組織「光城者」被指涉嫌策劃恐怖活動，警方今年7月在尖沙咀一間賓館，偵破懷疑製造土製炸彈的材料，並拘捕該組織的多名成員。警方國安處昨天再有行動，拘捕該組織4男3女、年齡介乎15至25歲的成員，指他們涉嫌宣揚顛覆國家思想，控以一項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。7人今天（29日）被押往西九龍裁判法院提訊，暫時毋須答辯。國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方要求，將案件押後至11月3日再訊，屆時會進行將案件轉介區域法院的程序。今天7名被告中有6人申請保釋，但全部被裁判官駁回，7人均須還押懲教署看管。

控罪指，7名被告蔡永傑（男、20歲、倉務員）、陳右津（男、25歲、售貨員）、郭文希（女、18歲、中學生）、16歲阮姓男生、16歲梁姓女生、16歲蔣周姓男生，以及1名15歲女生，於2021年1月10日至5月6日期間，在香港一同與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。其中郭文希因另涉早前控告的炸彈案被還押，今日沒有申請保釋，而其餘6人的保釋申請均被駁回。