6間學校爆發上呼吸道感染被納入強檢　須於10.1前檢測

6間學校今被納入強檢名單，須於10月1日或之前接受檢測。

政府今(29日)就強制檢測公告刊憲，有6間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強檢名單，包括4間幼稚園及2間小學，任何在9月16日至29日期間，身處指明地點超過兩小時的人士，須於10月1日或之前接受檢測。

4間幼稚園爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，包括：九龍黃大仙慈雲山慈愛苑停車場頂層路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園(慈愛分校)、新界青衣長青邨長青社區中心6樓及天台遊戲場香港基督教女青年會長青幼兒學校、九龍馬仔坑天宏苑停車場大廈2樓循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園幼兒園，及九龍坪石邨黃石樓地下104-105及109-116室鑽石山浸信會美欣幼稚園；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月3日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

小學方面，包括：新界大埔富亨邨第四期聖公會阮鄭夢芹銀禧小學一年級，及新界元朗鐘聲徑5號中華基督教會元朗真光小學二年級。