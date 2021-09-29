57歲男上周離世　死前14日內曾接種新冠疫苗

衞生署今（29日）公布，截至本周日（26日），過去一星期接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。該個案涉及一名57歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。同期內，衞生署另接獲83宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。

截至本周日晚，本港市民合共接種超過857萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民接近446萬名，佔全港12歲或以上人口的66.2%。衞生署共接獲6,041宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，45宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，但沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

根據新冠疫苗臨床事件評估專家委員會總結，19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外7宗有待評估。委員會認為，至今並未發現有不尋常現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫管局資料，8月30日至9月26日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有106.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有4.3宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中，未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有5.5宗，而有接種疫苗的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.6宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有37.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有7.4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。