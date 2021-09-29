中港加強打擊海上走私活動　在兩地盤問快艇負責人　緝捕兇徒

水警總區女高級督察林婉儀上周六(25日)執勤期間，所乘的截擊艇在沙洲遭走私大飛惡意撞翻，她不幸殉職，3名同袍亦告受傷。中港兩地執法部門加強合作，嚴打海上走私活動，廣東省公安先後查問逾70名內地快艇負責人，希望揪出撞翻水警船隻的罪犯。本港警方過去數日亦在不同海域及黑點，進行專項反走私、反偷渡和海上安全行動，截查並登上多艘船隻盤問負責人，盼將兇徒繩之於法。

警方指，一直採取情報主導的方式，以打擊黑社會及有組織犯罪活動，並於全港不同海域和地區進行一系列反走私及海上安全執法行動，以堵截犯罪團夥的收入來源。過去數日的行動中，警方在不同海域，包括內河碼頭、沙洲、龍鼓洲、機場及其他黑點，進行專項反走私、反偷渡和海上安全行動，過程中，警方截查並登上多艘船隻盤問負責人。據悉，警方行動仍在進行中，會繼續高調嚴厲執法，打擊海上違法活動和走私集團氣燄。

警方自上周六起，一連多日於全港展開「犁庭掃穴」行動，由O記負責統籌。截至昨晚(28日)，警方動員逾4400人，包括刑偵、水警及機動部隊人員，合共拘捕85人，包括17名有黑幫背景男子，他們涉嫌參與海上走私活動。至於之前在港珠澳大橋橋墩停泊的數十艘懷疑走私快艇，已暫避風頭，警方將繼續密切監察，無間斷從水陸兩路打擊私梟活動。